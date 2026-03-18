La empresa estatal de energía de Qatar afirmó que los ataques del jueves con misiles por parte de Irán contra la principal instalación gasífera del país del Golfo causaron daños “considerables”.

QatarEnergy dijo en un comunicado que varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) “fueron blanco de ataques con misiles, causando grandes incendios y daños considerables”, después de un ataque previo.

La compañía señaló que el ataque del miércoles contra la Ciudad Industrial Ras Laffan había causado daños considerables en la planta.

La defensa civil catarí controló dos de los tres incendios provocados por los misiles, indicó el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas por los misiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el miércoles con destruir un importante campo gasífero de Irán si la república islámica volvía a atacar la planta de gas de Qatar.