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La Ciudad Industrial de Ras Laffan, principal centro de producción de gas natural licuado y gas licuado de Qatar, administrada por Qatar Petroleum, el 6 de febrero de 2017. (Foto de KARIM JAAFAR / AFP).
La Ciudad Industrial de Ras Laffan, principal centro de producción de gas natural licuado y gas licuado de Qatar, administrada por Qatar Petroleum, el 6 de febrero de 2017. (Foto de KARIM JAAFAR / AFP).
/ KARIM JAAFAR
Por Agencia AFP

La empresa estatal de energía de Qatar afirmó que los ataques del jueves con misiles por parte de Irán contra la principal instalación gasífera del país del Golfo causaron daños “considerables”.

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