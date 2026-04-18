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En medio del aumento de tensiones entre USA e Irán, dos aviones espías estadounidenses recibieron advertencias de Irán por volar a una milla del espacio aéreo. (Foto: EFE)
En medio del aumento de tensiones entre USA e Irán, dos aviones espías estadounidenses recibieron advertencias de Irán por volar a una milla del espacio aéreo. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Irán anunció este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado en las últimas siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel, y permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país.

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