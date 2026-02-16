Irán realiza maniobras en el estrecho de Ormuz en víspera de nuevas negociaciones con Estados Unidos

Escuchar
Un helicóptero militar volando sobre el primer portaaviones no tripulados iraní, llamado Mártir Bahman Bagheri, durante una ceremonia de inauguración en el Golfo frente a la costa del sur de Irán, el 6 de febrero de 2025. (SEPAH NEWS / AFP)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní comenzó este lunes ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz, un día antes de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

