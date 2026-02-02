Irán realiza maniobras militares cerca de la frontera con Irak

Escuchar
En esta imagen de archivo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán participando en ejercicios militares de cinco días en tres provincias. (AFP).

Por Agencia EFE

Irán comenzó este lunes unas maniobras militares cerca de la frontera con Irak, en unos ejercicios que se prolongarán dos días en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha reiterado sus amenazas contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo nuclear.

