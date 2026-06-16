Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El buque petrolero DIONA, clasificado como VLCC (petrolero de gran capacidad), abandona aguas iraníes, el 17 de junio de 2026. (Captura de marinetraffic.com)
El buque petrolero DIONA, clasificado como VLCC (petrolero de gran capacidad), abandona aguas iraníes, el 17 de junio de 2026. (Captura de marinetraffic.com)
Por Agencia EFE

Al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo, en lo que constituye la primera exportación petrolera del país en dos meses tras un prolongado bloqueo naval, indicó este miércoles en X el portal especializado TankerTrackers.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.