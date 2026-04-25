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Un hombre observa desde la terminal del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán, la capital iraní, el 17 de julio de 2020. (AFP)
Un hombre observa desde la terminal del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán, la capital iraní, el 17 de julio de 2020. (AFP)
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Por Agencia EFE

Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeiní de Teherán en medio de la tregua.

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