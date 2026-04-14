Por Roger Zuzunaga Ruiz

La propuesta de Estados Unidos para que Irán congele su programa de enriquecimiento de uranio durante 20 años fue la principal razón del fracaso de la negociación en Pakistán. Ello porque hoy se sabe que Teherán consideró el plazo inaceptable y planteó una alternativa de apenas cinco años, que es rechazada por Washington e Israel.

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