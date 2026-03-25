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Fotografía del 06 de enero de 2026 de una persona caminando por las calles de Teherán, Irán. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Fotografía del 06 de enero de 2026 de una persona caminando por las calles de Teherán, Irán. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla “excesiva” y ha establecido sus propias condiciones, informaron este miércoles medios estatales.

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