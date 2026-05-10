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Esta imagen satelital, obtenida de Copernicus Sentinel Data 2026 el 8 de mayo de 2026, parece mostrar una mancha de petróleo extendiéndose frente a la costa de la isla de Kharg, una terminal clave de Irán. (AFP).
Esta imagen satelital, obtenida de Copernicus Sentinel Data 2026 el 8 de mayo de 2026, parece mostrar una mancha de petróleo extendiéndose frente a la costa de la isla de Kharg, una terminal clave de Irán. (AFP).
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Por Agencia EFE

Irán negó este domingo las informaciones sobre un posible vertido de petróleo cerca de la sureña isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo del país en el golfo Pérsico, después de que imágenes satelitales mostraran una mancha en la zona.

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