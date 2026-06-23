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Resumen

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei. (EFE/ Ministerio de Exteriores Iraní).
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei. (EFE/ Ministerio de Exteriores Iraní).
/ Ministerio de Exteriores iraní
Por Agencia AFP

Irán afirmó este martes que no permitirá a los inspectores del OIEA acceder a las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos el año pasado, al término de la primera ronda de conversaciones con Washington destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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