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Vehículos hacen fila en el puente Qasmiyeh mientras regresan a sus hogares en la costa cerca de Tiro, en el sur del Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Vehículos hacen fila en el puente Qasmiyeh mientras regresan a sus hogares en la costa cerca de Tiro, en el sur del Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, dijo este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

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