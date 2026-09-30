Las autoridades iraníes dijeron este miércoles que recibieron una respuesta formal de Estados Unidos a su propuesta para terminar el conflicto en Oriente Medio, indicaron medios oficiales sin precisar el contenido.

“En el consejo de ministros celebrado hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, presentó la propuesta de la parte estadounidense al presidente, Masoud Pezeshkian”, declaró a la agencia oficial Irna la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Hace unos días, el mandatario estadounidense Donald Trump rechazó la propuesta iraní, pero Teherán seguía esperando una respuesta oficial por medio de Catar, que ejerce de mediador.

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Tras más de siete meses de conflicto y bloqueo diplomático, las conversaciones indirectas entre estadounidenses e iraníes se reanudaron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU, aunque su desenlace sigue siendo muy incierto.

Irán afirma haber planteado siete condiciones para poner fin a las hostilidades y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, principal punto de fricción en la guerra.

No todas las condiciones se conocen públicamente, pero se sabe que Teherán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes de Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

También exige el desbloqueo de sus activos congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero.

El 28 de septiembre de 2026, en la plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos a finales de febrero.

Estados Unidos respondió varios meses después imponiendo su propio bloqueo a los puertos iraníes, una medida que afecta a las exportaciones de crudo de Teherán.

Sobre el terreno, se ha observado una relativa calma en semanas recientes. Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque algunas embarcaciones siguen siendo atacadas regularmente en el estrecho de Ormuz.

No obstante, Estados Unidos ha intensificado su guerra económica contra Irán, y ha impuesto sanciones a las compañías aéreas iraníes y prometió mostrarse inflexible con las empresas extranjeras que les presten asistencia.

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