icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer iraní pasa junto a misiles Zolfaghar de fabricación iraní expuestos al lado de un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan de Teherán, el 28 de septiembre de 2026. Foto: LATTA KENARE / AFP
Una mujer iraní pasa junto a misiles Zolfaghar de fabricación iraní expuestos al lado de un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan de Teherán, el 28 de septiembre de 2026. Foto: LATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Las autoridades iraníes dijeron este miércoles que recibieron una respuesta formal de Estados Unidos a su propuesta para terminar el conflicto en Oriente Medio, indicaron medios oficiales sin precisar el contenido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.