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Una bandera de Irán ondea ante un edificio dañado en ataque aéreo contra en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una bandera de Irán ondea ante un edificio dañado en ataque aéreo contra en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días.

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