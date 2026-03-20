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El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: EFE/EPA/Jose Sena Goulao
El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: EFE/EPA/Jose Sena Goulao
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El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, recalcó este viernes que Teherán “respeta plenamente” la soberanía de sus vecinos, aunque advirtió que los ataques de EE.UU. e Israel se llevan a cabo desde bases instaladas en su territorio y lanzó una advertencia contra cualquier tipo de ayuda a los “agresores”.

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