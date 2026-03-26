Un mes después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la isla de Kharg ha pasado de ser un enclave energético estratégico a un potencial punto de quiebre en el conflicto. Informes recientes advierten que Washington evalúa cuatro escenarios para “el golpe final” contra la República Islámica que incluyen un eventual asalto terrestre sobre la principal terminal de exportación de petróleo iraní. Ello mientras Teherán acelera la fortificación de la isla con defensas en múltiples capas.

La posibilidad de una operación para tomar Kharg no solo plantea interrogantes sobre el objetivo y su viabilidad militar, sino también sobre el impacto que tendría en la seguridad regional y en el mercado global del petróleo. Se trata de un lugar de alto valor estratégico cuyo destino podría redefinir la guerra.

De acuerdo con el portal Axios, además de la invasión de la isla de Kharg, las otras tres opciones que evalúa Estados Unidos son la invasión de Larak, una isla que ayuda a Irán a consolidar su control sobre el estrecho de Ormuz. En el lugar hay búnkeres, lanchas de ataque capaces de destruir buques de carga y radares que monitorean los movimientos en el estrecho.

Esta imagen, facilitada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y capturada por el satélite Copernicus Sentinel-2, muestra la isla iraní de Kharg. (Fotografía de la Agencia Espacial Europea / AFP). / -

La tercera opción es la toma de la estratégica isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, situadas cerca de la entrada occidental del estrecho de Ormuz.

Y la cuarta opción es bloquear o incautar los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental del estrecho de Ormuz.

Esta semana se informó que unos 2.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos fueron enviados al Medio Oriente como una fuerza de respuesta rápida.

Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos desplegándose desde el Aeródromo del Ejército Pope, Carolina del Norte, el 1 de enero de 2020. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP). / CAPT. ROBYN HAAKE

El diario The New York Times aseguró que los paracaidistas podrían ser usados para tomar la isla de Kharg.

En este punto, cabe precisar que Estados Unidos bombardeó el 13 de marzo objetivos militares en la isla de Kharg sin tocar la infraestructura petrolera.

Estados Unidos aseguró que se habían alcanzado 90 objetivos, incluidos “depósitos de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y múltiples otros sitios militares”.

En respuesta, el Ejército de Irán advirtió que reduciría a “cenizas” la infraestructura petrolera y de desalinización vinculada a EE. UU. y sus aliados en la región si sus propias instalaciones energéticas son atacadas.

Irán refuerza las defensas de la isla de Kharg

Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto de IRIB TV / AFP). / -

Según un informe de la cadena estadounidense CNN, Irán se está preparando ante una eventual invasión de Estados Unidos y está desplegando una defensa escalonada y multidominio en la isla de Kharg.

Para tal fin, Irán ha incrementado la presencia de personal militar en la isla, anticipando un posible intento de ocupación o desembarco anfibio, indicó CNN. Con ello, busca asegurar una defensa inmediata y sostenida del territorio.

Irán también ha instalado y reforzando baterías antiaéreas modernas, así como emplazado sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire disparados desde el hombro del tubo lanzador, conocidos como MANPADS.

De esta manera, busca interceptar ataques aéreos previos a un desembarco de tropas y proteger infraestructura crítica de defensa.

La ubicación de la isla de Kharg.

Además, Irán ha estado colocando trampas alrededor de la isla, incluidas minas antipersonal y antiblindaje, informó CNN.

Al minar toda la costa por donde las fuerzas estadounidenses podrían posiblemente ejecutar un desembarco anfibio, Irán busca dificultar esa operación y forzar a EE. UU. a operaciones de desminado complejas y lentas.

Con todas las medidas que ha tomado, el objetivo de Irán es crear un entorno donde cada fase de ataque que pueda lanzar Estados Unidos (aire, mar y tierra) enfrente obstáculos simultáneos.

Una fuente israelí dijo a CNN que existe preocupación porque tomar el control de Kharg conduciría a una respuesta iraní con drones y misiles disparados desde el hombro, lo que podría causar la muerte de militares estadounidenses.

Imagen de la isla de Kharg en el 2009. (Dominio público).

La isla de Kharg es el principal nodo energético de Irán y uno de los puntos más sensibles del Golfo Pérsico, ya que por sus terminales marítimas se canaliza la mayor parte de las exportaciones de crudo del país. En este enclave se concentran instalaciones clave como muelles de carga, tanques de almacenamiento, oleoductos y sistemas de bombeo, además de infraestructura militar destinada a proteger el flujo petrolero. Su importancia es doble: en el plano económico, porque sostiene buena parte de los ingresos del Estado iraní; y en el plano estratégico, porque su interrupción afectaría no solo a Irán, sino también al mercado energético global, convirtiéndola en un objetivo de alto valor en cualquier escenario de conflicto.

Tomar Kharg es viable, pero de alto costo

Fotografía difundida por el CENTCOM que muestra un avión de combate en el USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. (EFE/ CENTCOM). / CENTCOM

Para el analista internacional Roberto Heimovits, un eventual intento de Estados Unidos por tomar la isla de Kharg solo puede entenderse si responde a un objetivo estratégico claro en la guerra.

A su juicio, la lógica detrás de la operación sería golpear el corazón de las exportaciones petroleras iraníes —por donde fluye cerca del 90% del crudo— para elevar el costo económico y forzar a Teherán a negociar, incluso en torno a su programa nuclear.

Sin embargo, advierte que, aunque la operación “es viable”, implicaría una inversión considerable de fuerzas, con una campaña previa de bombardeos intensivos para “ablandar el terreno”, seguida de un complejo desembarco anfibio —uno de los escenarios más exigentes en términos militares—, que eventualmente podría estar apoyado por Arabia Saudita mediante el uso de sus bases cercanas.

Heimovits subraya que el éxito de una invasión dependería casi por completo de la capacidad estadounidense de degradar previamente las defensas iraníes, tanto en la isla como en territorio continental cercano, en una lógica similar a la aplicada durante la Guerra del Golfo de 1991.

Del lado iraní, relativiza el uso masivo de minas navales por el riesgo que representarían para sus propios petroleros. En ese escenario, el nivel de bajas aceptable para Washington será un factor decisivo.

En el plano estratégico, el analista pone en duda la utilidad real de tomar Kharg: “No está claro qué busca Estados Unidos”, afirma, al señalar que objetivos como frenar las exportaciones iraníes podrían alcanzarse mediante un bloqueo en el estrecho de Ormuz sin necesidad de una operación terrestre de alto riesgo.

Columnas de humo elevándose en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 25 de marzo de 2026 tras un ataque con drones iraníes. (AFP). / -

Sobre una eventual escalada por represalias a consecuenta de lo que pueda ocurrir en Kharg, Heimovits considera que Irán mantiene capacidad de respuesta, aunque debilitada tras semanas de bombardeos, por lo que llama a no subestimar, pero tampoco sobredimensionar, su poder militar.

“No es un país que tiene recursos militares infinitos”, concluye.