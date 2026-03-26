Por Roger Zuzunaga Ruiz

Un mes después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la isla de Kharg ha pasado de ser un enclave energético estratégico a un potencial punto de quiebre en el conflicto. Informes recientes advierten que Washington evalúa cuatro escenarios para “el golpe final” contra la República Islámica que incluyen un eventual asalto terrestre sobre la principal terminal de exportación de petróleo iraní. Ello mientras Teherán acelera la fortificación de la isla con defensas en múltiples capas.

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