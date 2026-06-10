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Una columna de humo que, según se informa, sale del lugar donde se estrelló un avión atacado en el centro de Irán, el 5 de abril de 2026. (SEPAH NEWS / AFP)
Una columna de humo que, según se informa, sale del lugar donde se estrelló un avión atacado en el centro de Irán, el 5 de abril de 2026. (SEPAH NEWS / AFP)
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Por Agencia EFE

Varias explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.

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