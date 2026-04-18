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Estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

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