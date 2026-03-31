El Gobierno británico anunció este martes el envío del sistema de defensa aérea Sky Sabre a Arabia Saudita y la extensión del despliegue de cazas Typhoon en Qatar para reforzar la protección de sus aliados frente a los ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

El ministro de Defensa, John Healey, informó además durante una visita a Oriente Medio del despliegue de un lanzador de misiles de corto alcance en Bahréin y de sistemas antidrón en Kuwait, que se integrarán en las defensas locales.

Healey mantuvo reuniones con sus homólogos de Arabia Saudita, Qatar y Bahréin, donde subrayó la profesionalidad de las fuerzas británicas en el golfo Pérsico, encargadas de operar radares, misiles y cazas, según un comunicado difundido en Londres.

El Ministerio de Defensa explicó que Sky Sabre es un sistema tierra-aire que combina radares y lanzadores con personal especializado para detectar y neutralizar misiles y aeronaves enemigas.

Un sistema de misiles Rapier (derecha) sale del campo de desfiles pasando junto al nuevo y vanguardista sistema de defensa aérea Sky Sabre (centro, atrás) del Reino Unido, el 27 de enero de 2022. (Foto de ADRIAN DENNIS / AFP). / ADRIAN DENNIS

Por otra parte, los Typhoon operan en Qatar desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y su despliegue se ampliará para abarcar Bahréin, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

“Los ataques de Irán siguen amenazando a nuestros aliados e intereses en Oriente Medio, por eso estamos ampliando nuestro apoyo con más cazas en Qatar y equipos y sistemas de defensa aérea adicionales en Arabia Saudita, Bahréin y Kuwait”, dijo Healey en la nota.

El Reino Unido descartó participar en la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán pero autorizó el uso de sus bases para labores defensivas y ha reforzado sus posiciones en el Golfo para defender sus intereses y colaborar con los socios en la región.