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Un avión de combate polivalente Eurofighter Typhoon, perteneciente al Escuadrón 12 conjunto entre Qatar y el Reino Unido, en la pista de la base aérea de Dukhan, el 10 de octubre de 2022. (Agencia de Noticias de Qatar / AFP).
Un avión de combate polivalente Eurofighter Typhoon, perteneciente al Escuadrón 12 conjunto entre Qatar y el Reino Unido, en la pista de la base aérea de Dukhan, el 10 de octubre de 2022. (Agencia de Noticias de Qatar / AFP).
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Por Agencia EFE

El Gobierno británico anunció este martes el envío del sistema de defensa aérea Sky Sabre a Arabia Saudita y la extensión del despliegue de cazas Typhoon en Qatar para reforzar la protección de sus aliados frente a los ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

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