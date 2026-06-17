Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

El estrecho “no volverá a la situación anterior a la guerra”, declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. “Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios”, agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán “realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días”, por el estrecho de Ormuz.

El texto, leído por un alto funcionario estadounidense ante periodistas, prevé que Estados Unidos suspenda, desde la firma, sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos iraníes.

Washington levantará todas las sanciones contra Teherán en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Durante estos dos meses, ambos países debatirán un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán, en el centro de las acusaciones estadounidenses de que Teherán quiere desarrollar armas nucleares.

Para esto, se recurrirá a un método de dilución in situ bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán deberá permitir, en un plazo de 30 días, el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo persistente lastra la economía mundial.

Estados Unidos se compromete además, en caso de acuerdo definitivo, a facilitar “con sus socios regionales” un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, sin que ello implique ninguna participación financiera estadounidense.

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