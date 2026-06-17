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El comandante francés Thomas Scalabre señala la posición de los buques en el estrecho de Ormuz en una pantalla del centro MICA (Información, Cooperación y Concienciación Marítima) en Brest, al oeste de Francia, el 27 de abril de 2026. (Fred TANNEAU / AFP).
El comandante francés Thomas Scalabre señala la posición de los buques en el estrecho de Ormuz en una pantalla del centro MICA (Información, Cooperación y Concienciación Marítima) en Brest, al oeste de Francia, el 27 de abril de 2026. (Fred TANNEAU / AFP).
/ FRED TANNEAU
Por Agencia AFP

Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

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