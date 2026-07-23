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Resumen

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Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

La Guardia de Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reiteró este jueves que sus ataques en Oriente Medio responden a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa y no buscan agredir a “hermanos” de naciones vecinas, de mayoría musulmana, que mantienen estrechas relaciones con Washington.

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