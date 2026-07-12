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Resumen

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El horizonte de rascacielos se observa en Doha, Qatar, el 9 de julio de 2026. (AFP).
El horizonte de rascacielos se observa en Doha, Qatar, el 9 de julio de 2026. (AFP).
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Por Agencia EFE

Irán reivindicó este domingo ataques con misiles y drones en países de Oriente Medio, entre ellos Jordania, Qatar, Kuwait y Bahréin, después de que medios del país persa informaran de explosiones en diversos puntos del territorio tras el anuncio de Estados Unidos sobre una nueva ofensiva contra Teherán.

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