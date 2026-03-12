Escuchar
Una columna de humo elevándose sobre Dubái mientras Irán realizaba ataques de represalia en el Golfo Pérsico tras los ataques estadounidenses e israelíes.(Foto: AFP).
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves haber atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

