La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves haber atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

En un comunicado emitido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria afirmó que también se bombardeó el alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra (EAU), bases móviles de EE.UU. en Irak y un punto de concentración de fuerzas israelíes en Tel Aviv.

Añadió que los ataques se realizaron con un “conjunto completo de misiles pesados”, entre ellos los ‘Jorramshahr’, el ‘Qadr’ con ojiva de racimo y el ‘Kheibar-Shekan’ con una ojiva de una tonelada, bajo un “fuego continuo, dirigido y efectivo”.

La Guardia Revolucionaria indicó que, en esta fase de la guerra y ante las tácticas y acciones “salvajes” del Ejército estadounidense y el “régimen sionista” (en mención a Israel), “ha ajustado su plan de ataques y tomado el control de la gestión del campo de batalla”.

Una nueva oleada de ataques fue lanzada por Irán, anoche y la madrugada de este jueves, contra Israel y países del golfo Pérsico, y alcanzó un edificio en Dubái, la capital de EAU, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

