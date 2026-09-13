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Resumen

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Esta fotografía, distribuida por la Armada de los Estados Unidos el 13 de septiembre de 2026, muestra un F/A-18 Super Hornet aterrizando a bordo del portaaviones de clase Nimitz USS George Washington. (AFP).
Esta fotografía, distribuida por la Armada de los Estados Unidos el 13 de septiembre de 2026, muestra un F/A-18 Super Hornet aterrizando a bordo del portaaviones de clase Nimitz USS George Washington. (AFP).
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Por Agencia AFP

Un navío comercial iraní fue atacado el domingo en el estrecho de Ormuz, donde una persona murió y tres resultaron heridas, informaron las autoridades de Irán, en momentos que Teherán y Washington disputan el control de esa vía marítima.

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