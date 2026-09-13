Un navío comercial iraní fue atacado el domingo en el estrecho de Ormuz, donde una persona murió y tres resultaron heridas, informaron las autoridades de Irán, en momentos que Teherán y Washington disputan el control de esa vía marítima.

“Un buque mercante fue alcanzado hacia las 05H00 (01H30 GMT) esta mañana frente a las islas de Hengam y Qeshm. Una persona murió y tres resultaron heridas”, declaró el gobernador de la localidad de Qeshm, Amir Teymouri, citado por la televisión estatal y la agencia Tasnim, sin precisar el origen del ataque.

Varias explosiones fueron reportadas por la noche alrededor de Qeshm, la isla más grande del estrecho de Ormuz.

El organismo de vigilancia marítima UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que había recibido reportes de un buque alcanzado por un proyectil de origen desconocido mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

“Se declaró un incendio a bordo de la embarcación tras el ataque reportado. Las autoridades locales se encuentran en el lugar y colaboran en la evacuación de los tripulantes”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre el incidente.

El hecho se produce un día antes de una reunión en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación de esta ruta bloqueada, crucial para el comercio mundial de petróleo y gas.

Una mujer sostiene la bandera iraní mientras permanece de pie frente a una valla publicitaria antiestadounidense referente al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio en la plaza Valiasr en Teherán, el 10 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) / / ATTA KENARE

El control del estrecho se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el conflicto entre Irán y Estados Unidos durante la guerra que ambos mantienen desde hace seis meses.

En represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra el 28 de febrero, Irán bloqueó esta vía marítima, que antes del conflicto permanecía abierta y sin restricciones al tránsito.

Irán exige ahora a las embarcaciones que tramiten una autorización para atravesar el estrecho, alegando motivos de seguridad y soberanía, y estudia la creación de un mecanismo para imponer tarifas por los servicios prestados.

Los buques que no cumplen esas disposiciones son con frecuencia blanco de ataques iraníes, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente objetivos en territorio de Irán.

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