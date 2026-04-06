En medio de una de las operaciones más delicadas de la guerra, Estados Unidos ejecutó una incursión encubierta en territorio de Irán para rescatar al segundo tripulante de un F-15E Strike Eagle derribado, en una misión que combinó fuerzas especiales, apoyo aéreo y un componente clave que apenas empieza a salir a la luz: una campaña de engaño diseñada para confundir a las fuerzas iraníes.

En la medianoche del domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo tripulante del caza derribado había sido “rescatado con éxito” tras una misión que describió como “muy peligrosa” en territorio de Irán. Destacó el “trabajo increíble” de las fuerzas especiales y aseguró que el aviador se encontraba a salvo pese a haber resultado herido.

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Horas más tarde, Trump reveló que el piloto rescatado está “gravemente herido”. Agregó que se trata de “un coronel muy respetado”.

Según Trump, en la operación participaron unos 200 soldados de unidades de operaciones especiales.

Un avión caza F-15E Strike Eagle de Estados Unidos despegando para una misión durante la Operación Furia Épica contra Irán en una ubicación no revelada el 9 de marzo de 2026. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. / AFP). / -

El viernes, Irán derribó en su territorio un caza F-15 estadounidense. Uno de los dos tripulantes fue rescatado poco después, pero el otro seguía desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética que se prolongó hasta el sábado.

En una entrevista con Axios, Trump dijo que el ejército iraní derribó el F-15 con un misil portátil. “Tuvieron suerte”, aseguró.

Así fue la operación de rescate del piloto

Captura de video grabado el 3 de abril de 2026 de un avión estadounidense, seguido de dos helicópteros, sobrevolando la ciudad de Zaras, en la provincia de Juzestán, al sur de Irán. (Foto: UGC / AFP). / -

De acuerdo con medios de Estados Unidos, el segundo piloto se encontraba en una zona montañosa de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, lugar que está bajo el control operativo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El piloto tenía una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones cifradas y seguras para coordinar con los rescatistas, señaló el diario The New York Times.

Trump dijo a Axios que el piloto logró enviar un mensaje, pero inicialmente se temió que estaba cautivo y que en realidad se trataba de una trampa de Irán para intentar tender una emboscada a las fuerzas estadounidenses que fueran en su rescate.

Luego se tuvo la certeza de que el mensaje era real.

El New York Times informó que ese primer mensaje del piloto fue enviado 14 horas después de que fuera derribado su avión, por lo que se presume que el aviador estaba inconsciente al aterrizar, por lo que inicialmente no pudo establecer contacto.

Herido, el piloto caminó y se escondió en las montañas para evitar ser capturado, mientras que los drones MQ-9 Reaper bombardeaban con misiles a las fuerzas iraníes que lo buscaban y trataban de acercarse a su posición.

Un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos sobrevuela el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada el 14 de enero de 2020. (Foto de William ROSADO / US AIR FORCE / AFP). / WILLIAM ROSADO

En un intento por confundir a los iraníes, que ofrecían una recompensa de 60.000 dólares por información sobre la ubicación del piloto o su captura, la CIA orquestó una maniobra de distracción: difundió información falsa que indicaba que este ya había sido rescatado y que iba a ser sacado de Irán por tierra, según el New York Times.

Medios iraníes habían informado que mucha gente se había desplazado a la zona para buscar al militar, pero el ejército había pedido que “nadie maltratara al piloto”.

“El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”, afirmó Trump en uno de sus mensajes.

Un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense sobrevuela la zona durante la ceremonia de cambio de nombre de Fort Benning a Fort Moore, en Georgia, el 11 de mayo de 2023. (Foto de CHENEY ORR / AFP). / CHENEY ORR

Según CBS, mientras la operación de engaño estaba en marcha, la CIA utilizó sus capacidades para rastrear al piloto y logró localizarlo en una grieta de la montaña. De inmediato comunicó su ubicación exacta al Pentágono y la Casa Blanca.

Trump ordenó una misión de rescate inmediata, y la CIA continuó proporcionando información en tiempo real.

El NYT informó que los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al piloto, con la participación de aviones de ataque, helicópteros y drones.

Las labores de búsqueda y rescate estuvieron marcadas por fuego cruzado entre los helicópteros estadounidenses y las fuerzas iraníes que se encontraban en tierra.

El ejército de Irán afirmó el domingo que los comandos estadounidenses utilizaron para la operación un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.

En ese aeropuerto habrían aterrizado aviones de operaciones especiales MC-130J llevando a los comandos.

Los restos de un avión de Estados Unidos destruido en el centro de Irán. (Foto de SEPAH NEWS / AFP). / -

Se cree que esos dos aviones de transporte iban a evacuar a los equipos de rescate pero no pudieron despegar una vez cumplida la misión. Según las autoridades de Estados Unidos, esos aviones fueron destruidos para evitar que cayeran en manos del enemigo, y los comandos lograron salir en otras tres aeronaves que fueron enviadas para recogerlos.

Sin embargo, Irán aseguró que fueron sus fuerzas militares las que destruyeron los dos aviones MC-130J y también y dos helicópteros Black Hawk.

Además, en imágenes divulgadas por medios estatales iraníes se observan los restos quemados de dos helicópteros ligeros MH-6/AH-6 Little Bird utilizados en operaciones especiales, conocidos como Night Stalkers, dijo el New York Post.

Según CBS, los tres aviones de rescate volaron desde Irán hacia Kuwait, uno tras otro a corta distancia. La misión concluyó justo antes de la medianoche del domingo en EE.UU., con todas las fuerzas estadounidenses fuera del espacio aéreo enemigo.

Trump explicó que el rescate se produjo a plena luz del día, “algo también inusual”.

“Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo”, escribió Trump. “¡NUNCA ABANDONAREMOS A UN SOLDADO ESTADOUNIDENSE!”, siguió.

La CIA fue clave y el engaño definió el éxito del rescate en Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP). / ALEX BRANDON

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, el rescate del tripulante del F-15E Strike Eagle en Irán refleja la evolución hacia “guerras híbridas o multidominio”, donde las operaciones militares se combinan con inteligencia avanzada y campañas de desinformación.

Según explicó a El Comercio, la misión habría estado respaldada primero por una agresiva inteligencia operativa con alto conocimiento del terreno, mediante inteligencia de imágenes y señales. Y en segundo lugar, consideró que es muy probable la participación de colaboradores locales opositores al régimen de los ayatolas.

“Más allá de eso, hay que destacar las maniobras de engaño impulsadas por la CIA, que se ha vuelto más agresiva bajo el gobierno de Donald Trump”, remarcó.

En ese contexto, Gómez de la Torre consideró que adelantar un supuesto rescate y traslado por tierra del piloto fue clave para desviar la atención iraní, evitando así un escenario de captura del militar que habría abierto la puerta a presiones y negociación política como las vividas tras la Crisis de los Rehenes en Irán durante el gobierno de Jimmy Carter.

“Habríamos tenido el chantaje como herramienta de negociación y guerra psicológica en favor de Irán si capturaban al tripulante”, agregó.

Gómez de la Torre añadió que la operación combinó fuerzas especiales —con protagonismo de los Navy SEAL— y el uso intensivo de drones MQ-9 Reaper, que habrían tenido un rol relevante en acciones nocturnas para producir bajas en el enemigo. Aunque reconoció que la operación implicó un alto costo material por la pérdida de aeronaves, subrayó su fuerte impacto político al reforzar la posición de Washington y del propio Trump en el conflicto.