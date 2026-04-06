Por Roger Zuzunaga Ruiz

En medio de una de las operaciones más delicadas de la guerra, Estados Unidos ejecutó una incursión encubierta en territorio de Irán para rescatar al segundo tripulante de un F-15E Strike Eagle derribado, en una misión que combinó fuerzas especiales, apoyo aéreo y un componente clave que apenas empieza a salir a la luz: una campaña de engaño diseñada para confundir a las fuerzas iraníes.

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