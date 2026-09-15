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Resumen

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El 14 de septiembre de 2026, en el centro de Teherán, ciudadanos iraníes caminan junto a un muro decorado con la imagen del asesinado líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y la bandera nacional. Foto: AFP
El 14 de septiembre de 2026, en el centro de Teherán, ciudadanos iraníes caminan junto a un muro decorado con la imagen del asesinado líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y la bandera nacional. Foto: AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán afirmó este martes de que no negociará con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones, una postura anunciada en reacción a las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó anoche que está dispuesto a dialogar con Teherán.

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