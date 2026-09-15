Irán afirmó este martes de que no negociará con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones, una postura anunciada en reacción a las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó anoche que está dispuesto a dialogar con Teherán.

“No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!”, dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El alto funcionario también pidió no dejarse distraer por “las señales contradictorias del presidente de EE.UU., que pasa de decir ‘no habrá negociaciones’ a afirmar que ‘estamos dispuestos a negociar’”.

Así reaccionó Rezaei a las afirmaciones de Trump el lunes en la red social Truth Social de que “la decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos”.

El domingo, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, dijo que EE.UU. debe regresar a sus “compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington bajo mediación de Pakistán, para que Irán proceda a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero pasado, aunque no habló de nuevas negociaciones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One, en la cercana localidad de Doonbeg. (Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

El Memorando de Islamabad fue un acuerdo provisional que contemplaba principalmente el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, además del levantamiento de las sanciones petroleras impuestas al país persa y la liberación de sus fondos congelados en el extranjero.

Sin embargo, Washington dio por terminado el acuerdo en julio tras ataques iraníes contra petroleros y buques en el estrecho de Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Irán y Estados Unidos durante los más de seis meses de guerra.

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