Policías iraníes hacen guardia durante una manifestación en Teherán en apoyo al nuevo líder supremo. Foto: EFE/EPA/Abdin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra” y que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto.

