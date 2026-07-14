Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Bahréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles “que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes”, cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio.

Una fuente militar anónima citada por Petra News aseguró que los equipos jordanos de Defensa “se encargaron de los restos de los misiles en varios puntos, tomando todas las precauciones necesarias para asegurar las zonas y garantizar la seguridad pública”, sin reportes de personas afectadas por estos hechos.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la IRGC, informó de la destrucción de un radar de control aéreo que supuestamente pertenece a la quinta flota naval de la Armada de EE. UU. en Bahréin, que alberga bases militares estadounidenses.

“La Guardia, mediante un ataque con misiles y drones contra la quinta flota naval del ‘Gran Satán’ (EE. UU.) en Bahréin, prendió fuego a los depósitos de combustible de esa flota y alcanzó y destruyó un radar Patriot, así como un sistema de radar de alerta temprana”, dice el comunicado de la IRGC citado por Tasnim.

En las últimas horas, el Ministerio de Interior de Bahréin ha informado en tres ocasiones de la activación de sirenas de alarma, con las que piden a los ciudadanos dirigirse a lugares seguros, sin reportes hasta ahora de víctimas mortales.

En la madrugada de este martes, Estados Unidos completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, según confirmó en X el Comando Central estadounidense (Centcom).

La operación se llevó a cabo empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

El Centcom añadió que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos continúan “vigilantes, letales y preparadas” para responder a cualquier amenaza en la región.

La jornada de ataques, la tercera consecutiva, llegó horas después de que el presidente Donald Trump reactivara el bloqueo naval sobre la República Islámica y asegurara que el país sería golpeado “muy duro”.