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Resumen

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Un ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio de 2026. (Foto de AFPTV / AFP).
Un ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio de 2026. (Foto de AFPTV / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Bahréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

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