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Resumen

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Personal militar de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participa en una manifestación militar en Teherán, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Personal militar de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participa en una manifestación militar en Teherán, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió a Estados Unidos de que está preparado para “infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores” en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de “aniquilar” a la República Islámica.

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