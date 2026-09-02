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Resumen

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Este fragmento de video de la emisora ​​estatal iraní (IRIB) del 2 de septiembre de 2026, muestra drones lanzados por el ejército de Irán contra bases de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. (Foto de IRIB TV / AFP).
Este fragmento de video de la emisora ​​estatal iraní (IRIB) del 2 de septiembre de 2026, muestra drones lanzados por el ejército de Irán contra bases de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. (Foto de IRIB TV / AFP).
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Por Agencia AFP

Irán multiplicó este miércoles las represalias contra objetivos estadounidenses en el Golfo y más allá, en respuesta a una nueva campaña de bombardeos norteamericanos y la muerte de cuatro personas en una boda, en lo que supone la mayor escalada del conflicto en semanas.

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