Irán multiplicó este miércoles las represalias contra objetivos estadounidenses en el Golfo y más allá, en respuesta a una nueva campaña de bombardeos norteamericanos y la muerte de cuatro personas en una boda, en lo que supone la mayor escalada del conflicto en semanas.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido horas antes de golpes “mucho más duros y contundentes” si Irán respondía a la ofensiva estadounidense, que según el ejército iraní y los medios estatales, causó 18 muertos.

Desde que comenzó el conflicto, Irán ha usado como palanca de presión su control del estrecho de Ormuz, donde la actividad comercial, salvo en ocasiones puntuales, ha estado bajo mínimos. Por esa vía marítima transitaba antes de la guerra el 20% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Esta captura de video del 2 de septiembre de 2026 muestra un pájaro volando mientras se observa humo en el cielo del norte de Bahréin tras los ataques con drones y misiles de Irán. (AFP). / -

Los Guardianes de la Revolución afirmaron este mismo miércoles que dos petroleros se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.

“Mata como Satán”

Según la Media Luna Roja iraní, un ataque estadounidense contra una boda en el sur de Irán provocó el martes cuatro muertos, entre ellos un niño, y más de 50 heridos.

Un video difundido por una cuenta del Gobierno iraní muestra numerosos escombros y daños en el lugar de la boda en Sirik, mientras de fondo se oyen gritos.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de “Satán”. “Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X, retomando el calificativo utilizado regularmente contra Washington desde la revolución islámica de 1979.

El ejército no se pronunció pero según dijo el portavoz del Mando Central (CENTCOM), Tim Hawkins, “el ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución” iraníes.

Una gran pantalla muestra un versículo del Corán que dice "Señor mío, haz segura esta ciudad", junto a la bandera de Kuwait y las emblemáticas Torres de Kuwait, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de AFP). / -

Ataques “contundentes”

La última ronda de combates comenzó el domingo, cuando Washington atacó objetivos iraníes, en los primeros ataques de este tipo conocidos en varias semanas.

Las fuerzas de Teherán respondieron golpeando a tropas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, mientras dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles en ataques cuya autoría no ha sido reivindicada.

Trump afirmó que los ataques “contundentes” del domingo fueron “en represalia por el intento fallido de los iraníes de colocar minas marinas en el estrecho” y por “el lanzamiento por parte de los iraníes de ocho misiles, todos ellos interceptados con éxito, contra nuestra base militar en Jordania”.

Según la televisión iraní, la ofensiva estadounidense del martes provocó explosiones en el sur del país, a lo largo del estrecho de Ormuz, y en una isla del golfo. Según la misma fuente hubo otro ataque estadounidense contra un aeropuerto de la provincia meridional de Kermán.

En la provincia meridional de Juzestán, siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas, informó la agencia oficial IRNA.

Por su parte los Guardianes de la Revolución indicaron que cuatro miembros de su fuerza aeroespacial murieron en un ataque estadounidense en la provincia occidental de Kermanshah, y que tres paramilitares murieron en un ataque contra la isla de Lavan, en el Golfo.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que sus ataques de represalia incluyeron “un ataque coordinado con misiles y drones contra bases estadounidenses en Erbil”, el Kurdistán iraquí, que destruyó un centro de mantenimiento, almacenes y el “sistema de guiado de un aerostato de vigilancia estadounidense”, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

También anunciaron un ataque con misiles balísticos contra un campo de entrenamiento de los Marines estadounidenses en Jordania, en el golfo de Aqaba, cerca de las fronteras con Israel y Arabia Saudita, según la agencia iraní Tasnim.

La guerra en Oriente Medio comenzó a finales de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que mató el primer día a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Estados Unidos ha venido aplicando además un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El frágil alto el fuego de abril entre Estados Unidos e Irán se derrumbó tras los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, donde los incidentes han continuado.

El lunes dos marinos filipinos murieron en el ataque contra un petrolero en el estrecho, informó el miércoles la naviera pública saudita Bahri.

Pese al bloqueo diplomático, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se comprometió el martes a responder a cualquier iniciativa estadounidense para volver a un acuerdo destinado a poner fin a la guerra.