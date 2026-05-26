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Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán restauró este martes el acceso parcial a internet global tras casi tres meses de un corte que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país, el pasado 28 de febrero.

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