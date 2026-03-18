Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El flujo de información de inteligencia y tecnología entre Rusia e Irán ha entrado en una nueva fase. Lo que comenzó en el contexto de la guerra en Ucrania como un apoyo clave de Teherán a Moscú, con el envío de drones kamikaze y asesoramiento militar, hoy parece haberse invertido. Según un informe de la prensa estadounidense, el presidente Vladimir Putin está proporcionando inteligencia satelital, tecnología mejorada para drones Shahed y asistencia táctica que están fortaleciendo la capacidad ofensiva de la República Islámica en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.