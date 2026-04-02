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Una vista de los edificios alcanzados por los ataques aéreos en la base naval de Bushehr, en el sur de Irán, a lo largo del Golfo Pérsico, el 7 de marzo de 2026. (Vantor / AFP)
Una vista de los edificios alcanzados por los ataques aéreos en la base naval de Bushehr, en el sur de Irán, a lo largo del Golfo Pérsico, el 7 de marzo de 2026. (Vantor / AFP)
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Por Agencia EFE

La agencia atómica rusa, Rosatom, anunció este jueves que pedirá un alto el fuego en Irán para evacuar la próxima semana a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr.

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