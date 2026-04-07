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Un miembro de las fuerzas iraquíes Hashed al-Shaabi monta guardia durante una manifestación a favor de Irán en la plaza Tahrir de Bagdad el 2 de abril de 2026. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
Un miembro de las fuerzas iraquíes Hashed al-Shaabi monta guardia durante una manifestación a favor de Irán en la plaza Tahrir de Bagdad el 2 de abril de 2026. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia AFP

Explosiones se escucharon el martes por la noche en Doha y Bagdad, las capitales de Qatar e Irak, según informaron corresponsales de la AFP, tras lo cual Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.

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