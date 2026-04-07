Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Explosiones se escucharon el martes por la noche en Doha y Bagdad, las capitales de Qatar e Irak, según informaron corresponsales de la AFP, tras lo cual Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.
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