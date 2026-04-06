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Esta fotografía muestra al Ministro de Defensa de Kuwait, Abdullah Ali Abdullah al-Sabah, observando el incendio durante una visita de inspección al Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque de un dron iraní a un depósito de combustible. Foto: KUNA / AFP
Esta fotografía muestra al Ministro de Defensa de Kuwait, Abdullah Ali Abdullah al-Sabah, observando el incendio durante una visita de inspección al Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque de un dron iraní a un depósito de combustible. Foto: KUNA / AFP
Por Agencia EFE

Seis personas resultaron heridas de diversa consideración este lunes por metralla en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) como consecuencia de la intercepción por parte de los sistemas de defensa aérea de los dos países árabes del golfo Pérsico de drones y misiles lanzados por Irán, informaron fuentes oficiales.

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