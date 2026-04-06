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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.
El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos rescató al segundo tripulante de un F-15E que cayó el viernes en territorio iraní, en lo que calificó como una “audaz” operación de búsqueda y rescate.
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Pero según aseguró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, existen “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la operación.
“La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán”, dijo Baqai.
“No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido”, aseguró.
Según él, la operación fue “un desastre” para Estados Unidos.
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