El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.

El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos rescató al segundo tripulante de un F-15E que cayó el viernes en territorio iraní, en lo que calificó como una “audaz” operación de búsqueda y rescate.

Pero según aseguró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, existen “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la operación.

“La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán”, dijo Baqai.

Los restos de un avión de Estados Unidos destruido en el centro de Irán. (Foto de SEPAH NEWS / AFP). / -

“No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido”, aseguró.

Según él, la operación fue “un desastre” para Estados Unidos.

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