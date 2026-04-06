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Vista general de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo (Fordow), al sur de la capital, Teherán. Foto: Maxar Technologies / AFP
Vista general de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo (Fordow), al sur de la capital, Teherán. Foto: Maxar Technologies / AFP
Por Agencia AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que la operación de Estados Unidos para rescatar a uno de sus aviadores podría haber sido una tapadera para “robar uranio enriquecido”.

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