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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió este jueves en una rueda de prensa junto a periodistas internacionales en su oficina en Jerusalén que actuaron solos en su ataque contra las instalaciones gasísticas de South Pars, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar.

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