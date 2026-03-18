Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

“Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista”, reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

Reports of strikes this morning against energy infrastructure associated with the South Pars Natural Gas Field in the Bushehr Province of Southern Iran by Israel and/or the United States. Such strikes represent yet another major escalation in the Iran War, with Iran having… pic.twitter.com/bAd4MPdF5y — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se extendió por Oriente Medio.