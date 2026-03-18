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Resumen

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Una vista general de las instalaciones del yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico, el 19 de noviembre de 2015. (FOTO AFP / ATTA KENARE).
Una vista general de las instalaciones del yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico, el 19 de noviembre de 2015. (FOTO AFP / ATTA KENARE).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

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