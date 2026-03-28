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Los dolientes asisten al funeral de una mujer embarazada que murió el día anterior en un ataque aéreo contra la localidad de Bazaliyeh, en el distrito de Baalbek, en el valle de la Bekaa, al este del Líbano, el 28 de marzo de 2026. Foto: Nidal SOLH / AFP
Los dolientes asisten al funeral de una mujer embarazada que murió el día anterior en un ataque aéreo contra la localidad de Bazaliyeh, en el distrito de Baalbek, en el valle de la Bekaa, al este del Líbano, el 28 de marzo de 2026. Foto: Nidal SOLH / AFP
/ NIDAL SOLH
Por Agencia EFE

El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

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