El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

El balance de las últimas 24 horas registró 47 muertos y 112 heridos, señaló el departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Entre el total de los fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí, hay 124 niños, mientras que la cifra total de los heridos incluye 409 menores.

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Respecto al sector sanitario, la misma fuente reporta 51 muertos del personal sanitario y 126 heridos.

Entre los fallecidos este sábado están los periodistas Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hezbolá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara Mohamed Fatouni, en un ataque israelí en la localidad de Jezzine, en el sur de Líbano, según informaron estos medios.

Además, al menos cinco rescatistas libaneses y otras cinco personas de nacionalidad siria murieron este sábado en ataques aéreos separados israelíes contra el sur de Líbano, según informaron la asociación de rescate y medios libaneses.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la cercana Marjeyoun el 10 de marzo de 2026. Foto: Rabih DAHER / AFP / RABIH DAHER

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hezbolá, que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una invasión.

Los ataques se producen en medio de la escalada de tensión en Oriente Medio por la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, mientras Teherán continúa sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del Golfo.

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