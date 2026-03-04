Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace algo menos de tres días contra el Líbano aumentó este miércoles a 72 y el de heridos a 437, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.
“El balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta la tarde del miércoles 4 de marzo ha ascendido a 72 muertos y 437 heridos”, dijo en un escueto comunicado el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hezbolá.
La ofensiva comenzó después de que ese movimiento libanés atacara el norte del Estado judío, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Alí Jamenei, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.
Este es el peor estallido de violencia desde la entrada en vigor del cese de hostilidades hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo Israel siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, en una suerte de conflicto unilateral de baja intensidad.
El nuevo repunte se produce en medio de la guerra en Irán, aliado clave de Hezbolá.
