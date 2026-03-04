Escuchar
Columnas de humo tras un ataque aéreo israelí sobre Dahye, un suburbio predominantemente musulmán chií en el sur de Beirut, este 4 de marzo. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace algo menos de tres días contra el Líbano aumentó este miércoles a 72 y el de heridos a 437, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.

