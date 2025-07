La decisión, previamente promulgada por el parlamento iraní el pasado 25 de junio, señala como sus principales causas los ataques sorpresa realizados por Israel desde el 13 de junio, así como el bombardeo de tres de sus instalaciones nucleares - Fordow, Isfahán y Natanz - por Estados Unidos el 21 del mismo mes.

Según la cadena estatal, la ley promulgada llama al gobierno “a suspender inmediatamente toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el Acuerdo de Garantías relacionado”, por lo que cualquier inspección deberá primero ser aprobada por el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán. Estas medidas permanecerán vigentes “hasta que se cumplan ciertas condiciones, incluida la garantía de seguridad de las instalaciones nucleares y los científicos”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó el miércoles suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica después de que ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpearan las instalaciones nucleares más importantes del país. (Foto de la Presidencia iraní / AFP) / -

Esto pone a la república islámica en desacato no solo con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) que firmó en 1970, sino también con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), acuerdo internacional que firmó con las principales potencias del mundo - China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania- en el 2015 para detener su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas y del cual Washington se retiró unilateralmente durante el primer gobierno de Donald Trump.

Bajo ese acuerdo, Irán podía enriquecer uranio al 3,67%, lo necesario para alimentar una central nuclear, pero muy por debajo del umbral del 90% requerido para fines militares. Sin embargo, un informe del OEIA filtrado en mayo de este año señaló que la república islámica disponía de 408,6 kilos de uranio enriquecidos al 60%, aproximándose al nivel requerido para producir nueve bombas nucleares.

La nueva orden de Teherán desató las críticas internacionales. Desde las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló el desarrollo como “obviamente preocupante”.

“Hemos visto la decisión oficial, lo cual es obviamente preocupante. Creo que el secretario general (Antonio Guterres) ha sido muy consistente en su llamado a Irán a cooperar con el OIEA y, francamente, a todos los países que trabajan de cerca con el OIEA en asuntos nucleares”, afirmó Dujarric frente a periodistas.

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies, con fecha del 29 de junio de 2025, muestra Fordow tras el bombardeo de Estados Unidos. (AFP). / -

Un tono similar al tomado por Alemania, con el portavoz del Ministerio de Relaciones Internacionales, Martin Giese, calificándola de una “desastrosa señal” y afirmando que “para cualquier solución diplomática es esencial que Irán trabaje con el OEIA”.

Israel cuestionó la medida con un tono más hostil, con el ministro de Exteriores, Gideon Saar, instando a las naciones europeas firmantes del PAIC a restablecer las sanciones contra Teherán.

“La comunidad internacional debe actuar con decisión ahora y utilizar todos los medios a su disposición para detener las ambiciones nucleares iraníes”, escribió el alto funcionario hebreo en su cuenta de X.

Por su parte, Irán no ha cerrado por completo llegar a una solución pacífica, con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi señalando en una entrevista con CBS News que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones con Estados Unidos, aunque no “tan rápidamente” como esta semana en aparente referencia a afirmaciones de Trump. Sin embargo, afirmó que “las puertas de la diplomacia nunca se cerrarán por completo”.

Arma de doble filo

Con una situación tan conflictiva, cabe preguntarse qué está detrás de la decisión de Teherán. Para el internacionalista Roberto Heimovits, podríamos encontrarnos ante una jugada para ocultar el daño sufrido o para ganar una carta en la mesa de negociaciones con Washington.

“Hay dos posibilidades que se me ocurren. La primera es que Irán no quiere que se sepa con certeza los daños que han sufrido sus instalaciones clave, ya sea porque han sido menores de lo que otros países piensan o mucho mayores. La segunda posibilidad es que lo está haciendo como una carta de negociación para un futuro acuerdo que reemplace el del año 2015, donde la posibilidad de una inspección internacional por parte del OEIA sería una pieza muy importante”, indica en conversación con El Comercio. “Aunque cualquier de estas dos posibilidades sea cierta se necesita todavía la aprobación del verdadero poder en Irán, que es el del ayatolá Alí Jamenei”.

El cese de la cooperación es también una muestra de las deterioradas relaciones entre Teherán y el OIEA, indicó a este Diario el Dr. Mohamed-Badine El Yattioui, profesor de Estudios Estratégicos en el Colegio de Defensa Nacional de Emiratos Árabes Unidos.

“Primero, porque considera que el organismo no hizo nada para criticar las acciones de Israel después de los ataques”, apunta. “Lo segundo es que mucha gente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní considera que fueron las afirmaciones del jefe del OIEA, Rafael Grossi, de que Irán se estaba acercando a un nivel muy alto de enriquecimiento de uranio las que dieron finalmente el argumento al gobierno israelí para lanzar sus ataques.”

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, es culpado por sectores iraníes de darle a Israel y Estados Unidos justificación para sus ataques. (Foto de HELMUT FOHRINGER / APA / AFP). / HELMUT FOHRINGER

Ambos expertos coinciden en que la jugada de Irán podría suponer grandes riesgos, incluyendo reavivar las llamas del conflicto, al supuestamente confirmar las sospechas de Israel y Estados Unidos de que Irán está buscando retomar su programa nuclear con fines armamentistas.

“Creo que esta situación puede ser utilizada por el gobierno israelí para violar el alto al fuego y otra vez atacar las instalaciones del programa nuclear iraní”, considera el Dr. Mohamed-Badine El Yattioui. “Hay un riesgo de que Donald Trump también lo considere una violación al acuerdo y apoye a Israel en una nueva ofensiva. Y aunque algunos consideren que pueda ser un incentivo, creo que lo que acaba de hacer Irán va a impedir que haya nuevas negociaciones nucleares en Omán o en algún otro lugar”

Por su parte, Heimovits destaca la situación precaria en la que se encuentra Irán en estos momentos. “A pesar de que Teherán pretende parecer que la guerra de los 12 días fue una victoria, lo cierto es que fueron malamente derrotados y, en este momento. su posición es muy frágil. Por ejemplo, su sistema de defensa antiaérea está sumamente debilitado, si es que no destruido del todo, el país se encuentra en el estado más vulnerable en años frente a nuevos ataques aéreos”, sostiene. “Entonces si Israel y Estados Unidos piensan que Irán pretende engañarlos para ganar tiempo y reconstruir su programa nuclear, en vez de conseguir concesiones lo que podrían es incurrir en nuevos ataques".

Bajo esas circunstancias, los expertos creen que es muy posible que el actual frágil periodo de paz no dure mucho.

“Yo creo que el alto al fuego no va a mantenerse por mucho tiempo ya que Israel logró muchas cosas a nivel táctico y demostró que puede entrar y salir del espacio aéreo iraní cuando quiera y que Teherán no tiene la capacidad de reorganizar sus fuerzas aéreas en el corto plazo”, advierte Mohamed-Badine El Yattioui. “En estas circunstancias hay una verdadera posibilidad de que nuevos ataques puedan poner en riesgo a toda la región, porque ya hemos visto que Teherán no tiene reparos de atacar bases estadounidenses en países como Qatar. No soy muy optimista con el alto al fuego, pero espero equivocarme”.

Dos caminos: continuar o negociar

En estas circunstancias a Irán le quedan dos caminos: negociar o continuar persiguiendo el armamento nuclear, una decisión que en opinión de Heimovits todavía se está discutiendo en las más altas esferas del gobierno de la república islámica.

“Me parece que el liderazgo de Irán, el que ha sobrevivido a los ataques de Israel, está discutiendo esta materia y ellos mismos no tienen una idea clara sobre si acelerar su programa nuclear o negociar”, apunta. “Todo este ataque de sorpresa y la destrucción que ha causado debe ser un shock para el gobierno iraní y su actual decisión (de suspender la cooperación con la OEIA) si bien puede ser interpretada como un intento de ganar algo de tiempo, también puede ser una manifestación de la confusión en la que viven actualmente. Aunque de nuevo reitero que sin que Jamenei no apruebe la medida, esta no entra en validez”.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, es el que tendrá la última palabra en cuanto al programa nuclear iraní. (Foto de KHAMENEI.IR / AFP). / -

Por su parte, el Dr. Mohamed-Badine El Yattioui resalta que si bien el programa nuclear iraní ha sufrido golpes por este ataque, todavía perdura, y que la actual situación ha dado más fuerza a una corriente de pensamiento en Irán que considera que conseguir armas nucleares es la única manera de protegerse de Israel, actualmente la única potencia nuclear en el Medio Oriente, lo que le da una ventaja estratégica enorme para hacer frente a otros países.

“Es un verdadero problema para los iraníes, que consideran que un programa militar nuclear es un tema de soberanía y también de demostrar que es la otra potencia regional”, puntualiza. “Pero también es materia de discusión desde hace más de 20 años esta idea de que en el momento en que Irán obtenga una bomba atómica, pues Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región también van a acelerar sus propios programas nucleares desatando un tema de proliferación de armas atómicas, lo cual sería inaceptable para la comunidad internacional y para Israel, que no aceptaría que otro país lo supere en liderazgo regional militar”.