Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículos circulan por una autopista, con columnas de humo negro elevándose, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AFP)
Vehículos circulan por una autopista, con columnas de humo negro elevándose, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AFP)
/ -
Por Agencia EFE

Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que causaron cuatro muertos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.