Humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Teherán vivió el miércoles la segunda noche de relativa calma sin que se registraran bombardeos a gran escala en la capital iraní, lo que ha sido un respiro para la población, aunque a última hora del miércoles se escuchaban drones sobrevolando la ciudad sin que se registraran grandes explosiones.

