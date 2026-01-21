Televisión estatal de Irán reporta que 3.117 personas murieron en protestas

Medios oficiales de Irán señalaron el jueves que 3.117 personas murieron en las protestas que estallaron a finales de diciembre y que, según activistas, fueron sofocadas con una represión letal.

Un comunicado de la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, citado por la televisión estatal, señaló que 2.427 personas del balance total, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, se consideran “mártires”, según el islam, y las describe como víctimas “inocentes”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Las autoridades de Irán condenaron el movimiento de contestación como un incidente “terrorista” caracterizado por “disturbios” alentados por Estados Unidos.

Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos afirman que miles de manifestantes fueron asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad.

La oenegé, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirma que verificó la muerte de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el balance real puede ser mayor y señaló que algunas estimaciones apuntan a que “entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados”.

Las oenegés que monitorean el balance de víctimas han advertido que los esfuerzos por determinar una cifra precisa han sido gravemente obstaculizados por el bloqueo de internet impuesto por las autoridades iraníes.

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks afirma que esta obstrucción de las comunicaciones ya dura más de 300 horas.

La declaración de la Fundación de Veteranos y Mártires, una organización que recibe fondos estatales, afirma que muchos de los muertos “eran transeúntes” que fallecieron tiroteados durante las protestas.

También asegura que “algunos eran manifestantes que fueron tiroteados por elementos terroristas organizados que estaban entre la multitud”, sin aportar pruebas ni detalles.

VIDEO RECOMENDADO

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)