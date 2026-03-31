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Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Foto: EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Foto: EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia AFP

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

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