El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”, declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la “agresión”, el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

“La solución para normalizar la situación es la suspensión” de la ofensiva israeloestadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Líbano e Irak también se han visto arrastrados al conflicto.

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