Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La difusión de un video que aparentemente muestra el impacto de un misil de crucero Tomahawk en una base militar en la ciudad iraní de Minab da indicios sobre lo que habría pasado con una escuela aledaña en la que murieron más de 150 personas, en su mayoría niños. Las imágenes, analizadas por especialistas en armamento y geolocalización, sugieren que el proyectil correspondería a ese sistema utilizado por Estados Unidos, lo que ha intensificado el debate sobre la responsabilidad del bombardeo. En medio de la controversia, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que “Irán también tiene Tomahawk”, una declaración que ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que ese misil de crucero es un sistema desarrollado por Washington y operado solo por un reducido grupo de aliados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.