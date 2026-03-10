El video fue publicado el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr News Agency y verificado por el diario estadounidense The New York Times y por otros medios de ese país y europeos.

En la grabación se ve un misil de crucero Tomahawk que impacta contra una base naval situada junto a la escuela primaria Shajarah Tayyebeh de Minab el 28 de febrero, cuando se inció la guerra.

Newly released video shows the moment that a BGM-109 Tomahawk Land Cruise Attack Missile (TLAM) fired by the U.S. Navy struck a facility operated by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Southern Iranian city of Minab on February 28, 2026. In the video, smoke can… pic.twitter.com/YkkmiuryXX — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

El NYT precisa que el ejército estadounidense es la única fuerza implicada en la guerra contra Irán que utiliza misiles Tomahawk.

El destructor de misiles guiados USS Thomas Hudner (DDG 116) dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk durante la Operación Furia Épica contra Irán el 5 de marzo de 2026. (AFP). / -

Investigadores del grupo Bellingcat lograron geolocalizar el punto exacto del impacto y confirmar que ocurrió en una base naval gestionada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ubicada junto a la escuela.

Una conclusión inicial señala que la escuela resultó gravemente dañada por un ataque de precisión que se produjo al mismo tiempo en que se producían los bombardeos contra la base naval iraní.

Esta captura de imagen, tomada de la televisión estatal iraní y transmitida el 28 de febrero de 2026, muestra una escuela primaria femenina en Minab alcanzada por los ataques de Estados Unidos contra Irán. (Foto de IRIB TV / AFP). / -

La escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, provincia iraní de Hormozgán, el 4 de marzo de 2026, tras ser alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes. (Foto de 2026 Planet Labs PBC / AFP). / -

La escuela fue alcanzada durante el horario de clases, alrededor de las 10:45 de la mañana.

El impacto provocó el colapso del techo y parte de las paredes, atrapando a estudiantes y profesores bajo los escombros.

Las estimaciones de víctimas varían, pero las cifras más citadas hablan de entre 165 y 180 muertos, la mayoría niñas de entre 7 y 12 años.

Irán “también tiene algunos Tomahawks”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa este lunes en Miami. (EFE/ La Casa Blanca).

El sábado, un periodista del NYT le preguntó a Trump si Estados Unidos había bombardeado la escuela. “No. En mi opinión y con base en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, respondió. Agregó que ellos “son muy imprecisos, como saben, con sus municiones”.

Mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que estaba junto a Trump, dijo que el Pentágono estaba investigando, “pero el único bando que ataca a civiles es Irán”.

El lunes, durante una conferencia de prensa en Miami, los periodistas volvieron al tema y uno de ellos preguntó a Trump si Estados Unidos aceptaría la responsabilidad por el ataque.

Trump afirmó que el misil utilizado podría provenir de Irán u otro país. Argumentó que el Tomahawk está ampliamente disponible. “Ya sea de Irán o de cualquier otro país... un Tomahawk es muy genérico”, declaró. Añadió que el misil es “vendido y utilizado por otros países” y que Irán “también tiene algunos Tomahawks”.

El misil de crucero Tomahawk. (AFP).

En este punto, cabe precisar que el Tomahawk es un misil de crucero estadounidense desarrollado por la empresa Raytheon. Está sujeto a estrictos controles de exportación y solo se vende a países aliados de Estados Unidos.

Además de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón poseen Tomahawk. No hay indicios de que Irán haya adquirido o capturado alguno.

“Inverosímil” que Irán haya atacado la escuela

Un misil de crucero táctico Tomahawk durante una prueba de vuelo controlado en el sur de California, Estados Unidos. (Foto de US NAVY / AFP).

El analista internacional Francesco Tucci puso en duda la afirmación de Trump. “Los misiles Tomahawk son norteamericanos”, señaló a El Comercio, al explicar que se trata de un tipo de misil de crucero desarrollado por Estados Unidos y que no existe evidencia de que Irán lo posea.

Tucci precisó que Irán supuestamente posee misiles de crucero, “pero no sabemos la cantidad y si son efectivos”. El experto recalcó que el arsenal iraní se ha concentrado principalmente en misiles balísticos y drones.

En ese contexto, Tucci consideró “bastante discutible” la declaración de Trump y sugirió que podría responder a un intento de desviar responsabilidades por el ataque.

A su juicio, resulta “inverosímil” que Irán haya bombardeado deliberadamente un centro educativo propio, mientras que es más probable que el incidente esté relacionado con daños colaterales de un ataque contra un objetivo militar, ya sea por un error de cálculo, una falla en la trayectoria del misil o incluso por una interceptación que provocara la caída del proyectil sobre un edificio civil.

El especialista advirtió, además, que este tipo de episodios no es inusual en contextos de guerra, pese a la percepción de que las armas modernas tienen una precisión absoluta. “Existe tecnología para reducir el margen de error, pero los daños colaterales siguen ocurriendo”, señaló, al recordar que incluso ataques con armamento considerado de alta precisión pueden terminar afectando a zonas civiles, especialmente cuando los objetivos militares se encuentran dentro o cerca de áreas urbanas.

Personas cavando tumbas durante el funeral de los niños fallecidos en un ataque a una escuela primaria en Minab, provincia iraní de Hormozgán, el 3 de marzo de 2026. (Foto del Centro de Prensa Iraní / AFP). / -

Por su parte, el analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre afirmó que, si bien Irán ha desarrollado un amplio programa misilístico, no existen indicios de que posea misiles Tomahawk.

Según explicó, el arsenal iraní se ha concentrado principalmente en misiles balísticos, tecnología hipersónica y sistemas de misiles de crucero propios, con alcances que en algunos casos llegan hasta unos 3.000 kilómetros, lo que ya representa una capacidad significativa dentro del teatro estratégico del Medio Oriente.

“Irán ha desarrollado varios tipos de tecnología militar vinculada a cohetes y misiles”, señaló, al precisar que el país dispone de misiles balísticos de corto y mediano alcance (SRBM y MRBM), además de sistemas de crucero.

En ese sentido, Gómez de la Torre indicó que los misiles de crucero —que funcionan esencialmente como aeronaves no tripuladas guiadas— han sido desarrollados por varias potencias militares, entre ellas Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China e India, además de países como Pakistán, Turquía e Irán. No obstante, subrayó que el Tomahawk es un sistema específico desarrollado por Estados Unidos, por lo que su presencia en manos iraníes no está documentada.

Respecto al ataque, el especialista explicó que la doctrina militar estadounidense concibe el uso de misiles Tomahawk como parte de operaciones de “ataque quirúrgico”, en las que se busca golpear objetivos militares con alta precisión y minimizar los daños colaterales. Sin embargo, advirtió que ese carácter quirúrgico “siempre es relativo”, especialmente cuando los blancos se encuentran en zonas urbanas.

“Antes de una operación de este tipo se realiza una evaluación del riesgo, pero aun así el daño colateral puede producirse”, señaló. A su juicio, la información disponible todavía es limitada debido a la “niebla de guerra” que rodea a los primeros momentos de un conflicto, aunque las imágenes difundidas del ataque apuntan a que el proyectil utilizado es un Tomahawk.

Gómez de la Torre añadió que todo indica que la base militar era el objetivo principal del ataque y que la escuela se encontraba muy cerca de esa instalación, lo que habría aumentado el riesgo de víctimas civiles. “Cuando los objetivos militares están junto a edificaciones civiles, el daño colateral puede ser amplificado por la propia naturaleza del entorno urbano”, concluyó.

“Probablemente no pasará nada”

Personas preparando los ataúdes de los niños fallecidos en un ataque a una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgán. (Foto de AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP). / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

En cuanto a las responsabilidades por la muerte de civiles, Tucci consideró que el caso difícilmente tendrá consecuencias en tribunales internacionales. “Hoy estamos viendo cómo el derecho internacional está siendo pisoteado”, sostuvo, al indicar que una investigación efectiva requeriría pruebas concluyentes y la intervención de organismos como la ONU, algo que —según dijo— es poco probable debido al peso político de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. “Todo esto probablemente quedará en un saludo a la bandera”, afirmó.

No obstante, el analista advirtió que el impacto político podría sentirse en el frente interno estadounidense. Si se confirma que un bombardeo estadounidense o israelí causó la muerte de decenas de niñas, dijo, la imagen de una guerra “limpia” podría verse afectada y aumentar el cuestionamiento público a la intervención. “Por ahora, no parece ser una guerra tan popular entre los estadounidenses. Recordemos unas encuestas que señalan que de cada cuatro norteamericanos solo uno está a favor de la guerra”, indicó.

“Un episodio con tantas bajas civiles puede jugar en contra de la narrativa que Washington y sus aliados quieren proyectar”, concluyó Tucci.