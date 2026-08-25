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Resumen

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En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia AFP

Seis meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio, el estrecho de Ormuz continúa en gran parte paralizado, con 6.000 marineros varados y un tráfico de materias primas muy lejos de su nivel normal.

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