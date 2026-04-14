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Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
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Por Agencia EFE

Al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz este martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de varias plataformas de monitoreo de embarcaciones.

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