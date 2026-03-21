En la madrugada local del sábado, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras el régimen iraní bombardeó bases militares de Estados Unidos y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó temporalmente la compra y venta del petróleo iraní que se encuentra en transporte en el mar, si bien el Gobierno del país persa negó tener excedentes de crudo para ofrecer a los mercados internacionales.

Este es el resumen de las últimas horas de guerra en Oriente Medio:

Israel emprende nuevos ataques

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron dos nuevas oleadas de ataques:

- Los primeros se centraron en posiciones del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, concretamente en siete barrios ubicados en los suburbios del sur de la capital del país, según informaron las FDI en un comunicado publicado a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado.

- Unas horas antes, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, advirtió a los residentes de los barrios afectados de que debían “evacuar inmediatamente”.

- Pasadas las 04:00 horas (02:00 GMT) de Tel Aviv, las fuerzas israelíes anunciaron que habían vuelto a atacar “objetivos del régimen iraní” en Teherán, luego de que varias agencias del país persa, como Nour y Fas, informaran de que se habían producido explosiones en el sur y el oeste de la ciudad, así como un ataque aéreo en Isfahán.

- Desde el inicio de las hostilidades, los bombardeos israelíes contra Irán han provocado la muerte de un total de 1.021 personas, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos por el conflicto en 3.220.

Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, en medio del océano Índico. Foto: EFE/hossein/ Tasnim News

Irán mantiene los bombardeos

La República Islámica, por su parte, dijo haber atacado este sábado cinco bases militares de EE.UU. en la región de Oriente Medio y ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa.

- La Guardia Revolucionaria informó que había bombardeado “con éxito” las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin.

- Tanto Baréin como Kuwait y Arabia Saudí dijeron haber interceptado drones y misiles recientemente.

- El general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en “cualquier parte del mundo”, incluidos lugares de ocio y turísticos.

EE.UU. autoriza la compra y venta temporal de petróleo iraní

- Con el objetivo de contener el alza de precios de la gasolina, el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó este viernes la compra y venta temporal de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar.

- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero.

- En respuesta, el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, aseguró que Irán “prácticamente no tiene excedente de crudo para abastecer otros mercados internacionales” y denunció que la declaración de Bessent tenía por objetivo “infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado”.

Trump habla sobre una eventual intervención en Ormuz

- El presidente estadounidense, Donald Trump, avanzó este viernes que su país solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si sus aliados se lo piden.

- “¡Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán”, afirmó el mandatario a través de su red Truth Social, y subrayó que esta sería una operación militar “sencilla” para Washington.

- Trump aseguró además que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán, que son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Teherán logre un arma nuclear.

Un buque de la armada es visto navegando en el Estrecho de Ormuz, el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP

Teherán, dispuesto a facilitar el paso de buques nipones por Ormuz

- En una entrevista difundida este sábado por la agencia de noticias japonesa Kyodo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Aragchí, aseguró que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz.

- El jefe de la diplomacia iraní defendió que el régimen de los ayatolás no ha cerrado esta estratégica vía, sino que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra Irán.

- Araqchi subrayó que Irán está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón -que depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio- si se coordinan con Teherán.

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