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El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. Foto: EFE/Wael Hamzeh/ Archivo
El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. Foto: EFE/Wael Hamzeh/ Archivo
Por Agencia EFE

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