El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula al abordar el Air Force One antes de partir del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el 1 de marzo de 2026, rumbo a Washington. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria de Irán a rendirse a cambio de la inmunidad o de lo contrario afrontará una muerte segura.

