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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente “con dureza” a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

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